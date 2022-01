Stiri pe aceeasi tema

- Cele 27 de state membre UE au convenit marti sa-si coordoneze mai bine regulile cu privire la deplasari in interiorul Uniunii Europene si sa nu mai impuna restrictii celor care detin un certificat sanitar european...

- Senatul Frantei a aprobat în cursul noptii de miercuri spre joi înasprirea restrictiilor pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19, inclusiv introducerea pasaportului de vaccinare, transmit dpa si Reuters. Masurile au fost propuse de guvern pentru a combate valul al cincilea…

- Astazi, 21 decembrie, Comisia a adoptat norme referitoare la certificatul digital al UE privind COVID, stabilind o perioada de acceptare obligatorie de 9 luni (exact 270 de zile) a certificatelor de vaccinare pentru calatoriile in interiorul UE. O perioada clara și uniforma de acceptare a certificatelor…

- Agentiile de reglementare medicala din Uniunea Europeana recomanda combinarea vaccinurilor anti-COVID atat in cadrul schemelor initiale de inoculare, cat si in ceea ce priveste administrarea dozei booster.

- Discuțiile ar viza și Certificatul verde pentru acces in biserici și celelalte unitați de cult, punandu-se in discuție inclusiv varinata ca accesul in lacașele de cult sa se faca in baza certificatului verde.Intalnirea are loc la Templul Coral – cel mai mare lacaș de cult mozaic din București, iar la…

- Uniunea Europeana va recomanda ca valabilitatea certificatelor de vaccinare contra Covid-19 sa fie limitata la 9 luni pentru calatoriile in interiorul blocul comunitar. De asemenea, se doreste si acordarea de prioritate calatorilor imunizati, scrie Bloomberg.

- Germania, care este cel mai mare emitator de dioxid de carbon din Europa, a declarat ca va implementa masura in cazul in care Uniunea Europeana nu poate conveni asupra unui pret minim in sistemul sau de comercializare a certificatelor de emisii. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii…

- Comisia Europeana a adoptat luni o hotarare prin care certificatele Covid-19 emise de Georgia, R. Moldova, Noua Zeelanda și Serbia sunt echivalente cu certificatul digital Covid al UE, potrivit Unimedia și vor fi recunoscue pe teritoriul Uniunii Europene. „Drept urmare, cele patru țari vor fi conectate…