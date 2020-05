Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o inchidere prost coordonata a frontierelor in țarile europene, in luna martie, Uniunea Europeana se afla in fața unei situații complicate ce vizeaza redeschiderea liberei circulații. Comisia Europeana, anunța corespondenți de presa acreditați la Bruxelles, citați de “Les Echos”, pregatește liniile…

- Angajatii acestui sector din Ungaria vor primi un sprijin salarial de 31,5 milioane de forinti. Programul Ungariei de sprijinire a cercetatorilor din domeniile care au legatura cu combaterea epidemiei de coronavirus a fost aprobat de Executivul de la Bruxelles pe baza reglementarilor-cadru provizorii…

- In zilele de 16 și 17 aprilie are loc la Bruxelles o sesiune plenara a Parlamentului European, la care forul legislativ european lanseaza un apel la cooperare puternica și solidaritate pentru depașirea crizei Covid-19. Dezbaterea, care are loc in prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- Presedintele Turciei Recept Erdogan s-a intalnit luni la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, fara ca la finalul discutiilor sa fie publicata o declaratie comuna sau sa fie sustinuta o conferinta de presa comuna, asa cum…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei ca trebuie sa recupereze un ajutor de stat incompatibil cu legislația comunitara in valoar ede 570 de milioane de euro de la CFR Marfa. Statul roman a anulat o serie de datorii in 2013, la privatizarea eșuata cu omul de afaceri Gruia Stoica.”Piata transportului…

- Bruxelles-ul se teme ca raspândirea noului coronavirus va provoca prima închidere a frontierelor din motive de sanatate de când a fost instituita zona Schengen în 1995. Pâna acum, controalele la frontiera au fost refacute temporar din motive de siguranța publica, scrie…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters. "Un regim de conditionalitate va…