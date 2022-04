Stiri pe aceeasi tema

- In Serbia, ”populistul pro-rus Vucic a fost reales președinte”, titreaza cotidianul spaniol ABC, constatand ca ”este primul președinte al acestei țari care a caștigat din primul tur doua alegeri la rand”. ”Vucic s-a prezentat duminica in fața alegatorilor ca susținator al integrarii Serbiei in UE, dar…

- Liderul rutenilor Pyotr Getsko ii cere lui Vladimir Putin sa transforme vestul Ucrainei in Rusia Subcarpatica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Ziua a 17-a a invaziei Rusiei in Ucraina. Noi bombardamente au avut loc sambata pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in vestul țarii, armata rusa bombardand ținte din Luțk și Ivano-Frankivsk. UPDATE 19:00 Rușii au lovit mai multe ținte din vestul Ucrainei Forțele aeriene rusești au lovit mai multe ținte…

- Au fost raportate explozii in orașe din parți opuse ale Ucrainei, in ultima jumatate de ora, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni, 28 februarie, ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana, transmite Reuters.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr o procedura speciala.Aceasta procedura nu exista ca atare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana. Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei, pe baza unei proceduri speciale, in conditiile in care se apara de invazia fortelor…

- Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski a mulțumit, luni, Romaniei intr-un mesaj pe Twiteer pentru ajutorul trimis Ucrainei și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana.