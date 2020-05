Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a fost de acord sa cenzureze o scrisoare adresata Beijingului de catre ambasadorii statelor membre pentru a înlatura o referința la faptul ca epidemia COVID-19 a izbucnit în China, relateaza The Telegraph.Serviciul de afaceri externe al Uniunii Europene a fost de…

- Presiunea diplomatica a Europei de a se apropia de China pe fondul epidemiei de coronavirus, printr-o scrisoare deschisa care solicita legaturi mai calde cu Beijing, a cazut in fața cenzorilor chinezi. China Daily, oficiosul Partidului Comunist aflat la conducerea țarii, a publicat miercuri o scrisoare…

- Europarlamentarii și Josep Borrel, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și vicepreședinte al Comisiei Europene, vor discuta, joi, ultimul raport al Serviciului European de Acțiune Externa (SEAE) despre dezinformarea pe subiectul COVID-19. Anterior, China a respins acuzatiile conform carora…

- Uniunea Europeana a respins luni existenta oricarei presiuni externe pentru a-si modifica ultimul raport asupra dezinformarii legate de pandemia de coronavirus, in care sunt indicate Rusia si China drept sursa multor ''stiri false'' sau distorsionate si manipulari, relateaza luni agentia EFE.''Resping…

- Uniunea Europeana a anuntat, luni, continuarea eforturilor de a acorda asistența cetațenilor europeni din intreaga lume afectați de restricțiile de calatorie impuse din cauza pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX."Delegațiile UE de pe intregul glob și echipa de acțiune consulara a Serviciului…

- Traficul pe internet a crescut enorm in aceasta perioada și sunt așteptate noi varfuri din cauza faptului ca multa lume sta acasa. UE are un apel important in acest sens catre platforme precum Netflix și YouTube. E o perioada in care autoritațile i-au sfatuit pe cetațeni sa stea acasa și mulți au urmat…

- Presa din Rusia a inceput „o campanie semnificativa de dezinformare” la adresa Occidentului, pentru a agrava impactul pandemiei de coronavirus asupra statelor occidentale, pentru a genera frica si neincredere, se arata intr-un document al Uniunii Europene, citat de site-ul agentiei de presa Reuters…

- SUA au anuntat marti ca vor asimila de acum incolo mass-media statului chinez cu misiuni diplomatice, in fata a ceea ce responsabilii americani califica drept propaganda crescanda a Beijingului, informeaza miercuri AFP si dpa potrivit Agerpres. Cele cinci mass-media - agentia de presa Xinhua, televiziunea…