- Producatorul american de cipuri Qualcomm va trebui sa solicite aprobarea antitrust a Uniunii Europene pentru preluarea planificata a producatorului israelian de cipuri Autotalks, chiar daca tranzactia este sub pragul cifrei de afaceri stabilit de UE, au declarat autoritatile de reglementare europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Bruxelles, la o intalnire informala cu liderii din Franta, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Portugalia si Polonia la care au discutat despre stimularea extinderii UE.

- Tratatul Cartei Energiei din 1998, care are aproximativ 50 de semnatari, inclusiv tari din Uniunea Europeana, permite companiilor energetice sa dea in judecata guvernele pentru politicile care dauneaza investitiilor lor, un sistem conceput initial pentru a sprijini investitiile in acest sector. Dar,…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…