Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați cu ale unui robot.Pentru a face fața acestei provocari, Comisia Europeana a dat startul așa-numitului An european al competențelor, la inceputul lunii mai a acestui an. Apariția recenta a instrumentelor de inteligența artificiala, cum ar fi ChatGPT, care poate raspunde la orice intrebare cu o viteza…