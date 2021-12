Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta omicron a noului coronavrus ar putea deveni dominanta in infectiile covid-19 in Europa - pana in ianuarie -, avertizeaza miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), care subliniaza ca exista, in prezent, suficiente vaccinuri anticovid pentru toti europenii, relateaza AFP. Avand in vedere…

- Consiliul UE autorizeaza începerea negocierilor pentru introducerea salariului minim european. OK-ul la propunerea Comisiei, a venit ca urmare a reuniunii miniștrilor europeni ai muncii și politicilor sociale, marcând demararea oficiala a procesului de negocieri cu Parlamentul European,…

- Liderii partidelor europene nationaliste au discutat sambata la Varsovia despre posibilitatea unor voturi comune in Parlamentul European, dar nu au reusit sa incheie o alianta formala, scrie AFP. Premierul ungar Viktor Orban, lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen si Jaroslaw Kaczynski, presedintele…

- Liderii partidelor europene nationaliste si de extrema dreapta au discutat sâmbata la Varsovia despre posibilitatea unor voturi comune în Parlamentul European, dar nu au reusit sa încheie o alianta formala, scrie AFP.Premierul ungar Viktor Orban, lidera extremei drepte franceze…

- Seful Delegatiei Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atentia ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-si populatia pentru situatii exceptionale, PNRR-ul negociat de PNL si USR da unda verde dezafectarii unor centr…

- Marine Le Pen a facut corp comun, marți, la Budapesta, cu liderul ultraconservator ungar Viktor Orban, împotriva migrației și a ”înrobirii UE”, cu ocazia primului lor tête-à-tête, potrivit AFP.A fost pentru candidatul Mitingului Național (RN) o întâlnire…

- Ministrul de Externe adjunct,Serghei Riabkov a respins, intr-un interviu acordat BBC, orice sugestie ca Rusia nu livreaza suficiente gaze pe piata europeana, unde preturile gazelor si electricitatii au crescut puternic in acest an, in conditiile in care livrarile limitate de gaze coincid cu cererea…

- Preturile la energie continua sa creasca si ating niveluri record, ca urmare a majorarii cotatiilor la gazele naturale si a preturilor certificatelor verzi. Atoritatile din mai multe state europene au anunțat masuri de sprijin pentru consumatorii finali. Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans,…