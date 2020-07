Stiri pe aceeasi tema

- Datele personale ale cetațenilor europeni nu pot fi transmise serviciilor din Statele Unite, in baza acordului Privacy Shields, a hotarat joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg. Motivarea deciziei - acordul privind transferul de informații confidențiale incheiat de Uniunea Europeana…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca prin intermediul Pachetului de Mobilitate I, țarile din Vest elimina de pe piața transportatorii din Est. Tudose face un apel catre Ludovic Orban sa mobilizeze Guvernul și sa atace Pachetul de Mobilitate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Citește…

- „Deseurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice in centralele nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fara a apela la energia electrica in scopuri medicale, industriale, agricole si de cercetare. Aceasta inseamna ca toate statele membre genereaza deseuri radioactive.…

- CJUE a fost sesizata dupa ce, in anul 2016, personalul unei asociatii de protectie a animalelor, insotit de un medic veterinar, a efectuat capturarea si transportul, fara autorizatie prealabila, al unui lup care frecventa gospodaria unui localnic dintr-un sat romanesc situat intre doua mari situri…

- Companii de tip start-up sunt in competitie pentru a construi sisteme de identificare digitala in scopul certificarii statutului de sanatate al persoanelor, pentru a facilita reintegrarea in viata normala, in contextul pandemiei, dar initiativele genereaza riscuri privind datele private, scrie FT.Citește…

- Romania a fost trimisa in judecata de Comisia Europeana, care a cerut constatarea esecului in indeplinirea obligatiilor asumate prin tratatul de aderare. Mai precis, Comisia Europeana reclama ca valorile – limita pentru concentratiile de PM10 (pulberi fine cu efecte nocive asupra sistemului respirator)…