Stiri pe aceeasi tema

- Compania AstraZeneca a publicat vineri online contractul semnat anul trecut cu executivul european privind precomandarea vaccinului sau anti-COVID-19, fara parti intregi, innegrite din motive de confidentialitate, in timp ce grupul farmaceutic anglo-suedez este sub presiune din cauza unor importante…

- Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile de vaccin catre UE saptamana trecuta, acum a venit randul AstraZeneca. Compania farmaceutica a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin. Potrivit Reuters…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca a incheiat negocieri exploratorii cu societatea americana in domeniul biotehnologiei Novavax in vederea achizitionarii a 100 de milioane de doze de vaccin candidat impotriva covid-19, relateaza AFP. ”Contractul avut in vedere cu Novavax va oferi posibilitatea…

- In calitate de președinte al Comisiei pentru sanatate și familie al Camerei Deputaților am primit astazi (luni, 23 noiembrie – n.r.) o scrisoare pe care o transmit mai jos: "Stimate Domnule Președinte al Comisiei de Sanatate Dr. Buicu, Ne face placere sa va informam ca AstraZeneca tocmai a anunțat rezultate…

- Comisia Europeana a aprobat marti un contract cu compania farmaceutica europeana CureVac, care prevede achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 180 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza

- Comisia Europeana a aprobat marti un contract cu compania farmaceutica europeana CureVac, care prevede achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 180 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza sa fie furnizate…