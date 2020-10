Stiri pe aceeasi tema

- Concentratoarele de oxigen, indispensabile in terapia cu oxigen a pacienților diagnosticați cu COVID-19, care necesita un suport de oxigen imediat pentru susținerea funcțiilor vitale ale organismului, au fost livrate in Republica Moldova. Echipamentul medical a ajuns in țara grație sprijinului financiar…

- Directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, a declarat marti ca Europa poate trai cu COVID-19 fara un vaccin prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale. Acesta a adaugat ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile la nivel national, potrivit…

- Autoritatile germane vor intensifica monitorizarea persoanelor revenite din calatorii in afara tarii pentru a se asigura ca respecta regulile de carantina, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Jens Spahn, dupa ce datele au aratat ca, in peste 40% dintre cazurile noi de infectare, coronavirusul a…

- Statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit si partenerii UE au ajuns la un acord asupra unui plan de vaccinare impotriva covid-19 care prevede vaccinarea a cel putin 40% din populațiile lor, relateaza Reuters. Aceasta initiativa ar putea sa afecteze un proiect de vaccinare al Organizatiei Mondiale…

- Statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit si partenerii UE au ajuns la un acord asupra unui plan de vaccinare impotriva COVID-19, care prevede vaccinarea a cel putin 40% din populatia fiecarui stat, relateaza Reuters, potrivit News.ro."Luarea in calcul a tuturor grupurilor de risc va face probabil…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat marti ca este ”profund ingrijorat” de concluziile initiale ca liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalni, a fost otravit, si a afirmat ca Statele Unite sustin apelul Uniunii Europene pentru deschiderea unei investigatii a circumstantelor imbolnavirii…

- Statele care pun propriile interese in fata intereselor celorlalti in incercarea de a-si asigura provizii pentru un posibil vaccin impotriva coronavirusului inrautatesc pandemia, a atras atentia marti directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. ''(A…