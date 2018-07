Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Comisarul UE pentru justiție, Vera Jourova, a asemanat propunerea lui Matteo Salvini de a organiza un recensamant al romilor din Italia, cu Conferința de la Wannsee din 1942, in timpul careia naziștii au planificat Holocaustul.Vorbind in fața Parlamentului European reunit la Bruxelles, exponentul ceh…

- Agentii italieni au participat la o operatiune care a condus la deconspirarea si destructurarea unei organizatii criminale activa in traficul de migranți, traficul cu arme de razboi, diamante, aur și bani pe ruta balcanica. Investigatorii detin probe care atesta contactele organizatiei cu Cosa Nostra…

- Cei 28 de lideri UE au ajuns vineri dimineata la un acord asupra migratiei, in cadrul unui summit tensionat, la Bruxelles, pe care Italia ameninta sa-l deraieze din cauza lipsei unor angajamente precise ale partenerilor sai europeni cu privire la primirea migrantilor, scrie news.ro. "Am ajuns…

- Incepand cu data de 1 iulie, Austria va deține președinția prin rotație a Uniunii Europene și este hotarata sa impuna o linie ferma impotriva migratiei ilegale in toate țarile membre. Rețeta, anticipata deja in ultimele zile de catre ministrul culturii Gernot Bluemel, este simpla: creșterea controalelor…

- Aproape jumatate dintre cei 630 de migranti de pe nava Aquarius vor azil in Franta, conform guvernului spaniol, scrie Politico. Franta s-a oferit sa gazduiasca o parte din persoanele care se aflau la bord, titreaza News.ro. Italia si Malta au refuzat accesul navei Aquarius in porturile lor iar Spania…

- Așa cum am spus mereu, noi ramanem aliații Statelor Unite“. Dupa pozitia NATO privind ridicarea sancțiunilor Rusiei, Luigi Di Maio incearca sa-i linișteasca pe aliați: „Acesta este un guvern care vrea sa mentina Italia in acorduri și alianțe, asigurand continuitatea celor stipulate deja", potrivit Il…

- Guvernul italian a decis ca centrele pentru repatrieri vor fi „inchise, astfel incat oamenii nu vor mai merge sa se plimbe prin oras", le-a comunicat jurnalistilor ministrul de interne Matteo Salvini, subliniind ca ''oamenii nu doresc sa aiba centre in care unul iese la ora 8 dimineața, se intoarce…