- Europenii au respins luni solicitarea Statelor Unite de a izola economic Iranul si au adoptat un instrument juridic prin care sa protejeze intreprnderi europene prezente in aceasta tara de sanctiuni americane, a anuntat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza AFP, informeaza news.ro.”Am…

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Oficialii se vor intalni la Viena in urmatoarele saptamani pentru a discuta urmatorii pasi pe care o sa ii faca in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear, au relata publicatiile germane the Welt si Sonntag.Germania, Franta, Marea…

- UE este pregatita sa se foloseasca de legislatie pentru a le interzice companiilor europene sa se supuna sanctiunilor SUA impotriva Iranului in dosarul nuclear, a declarat, ieri, comisarul european pentru Migratie si Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos. Blocul comunitar cauta mijloace de…

- Tarile europene au la dispozitie maximum 60 de zile pentru a oferi garantii privind asigurarea intereselor Iranului in cadrul acordului nuclear, dupa retragerea Statelor Unite din aceasta intelegere internationala, arata site-ul de internet al parlamentului de la Teheran, citat de AFP. Abbas…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear. ”Deocamdata…