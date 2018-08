UE promite ca va proteja firmele europene dupa sanctiunile impuse Iranului de SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA a semnat, luni dupa-amiaza, ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului. "Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin care sa puna regimul iranian in fata urmatoarelor optiuni: fie isi schimba comportamentul amenintator si destabilizator…

- Americanii au descoperit ca in ambasada lor din Moscova ar fi lucrat un spion rus mai mult de un deceniu. Respectiva persoana, o femeie, a fost angajata de Secret Service si ar fi avut acces la informatii confidentiale, inclusiv programul presedintelui si al vicepresedintelui, arata The Guardian.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut o intrevedere la Parlament cu Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Federal german de Externe, in care liderul PSD l-a asigurat pe acesta ca reforma in justitie nu afecteaza statul de drept. "Printre…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 9-10 iulie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, va avea discutii cu doamna Corina Cretu, comisar european pentru politica…

- Comisia Europeana a reactionat miercuri, printr-un purtator de cuvant, la adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a unui set de modificari controversate la Codul Penal. Reprezentantul institutiei europene spune ca ingrijorarea este tot mai mare fata de actiunile din Romania in domeniul reformelor…

- Oficialii europeni se gandesc sa poarte discutii cu alte state mari exportatoare de automobile in ideea ajungerii la un acord pentru eliminarea tarifelor vamale si evitarii unui razboi comercial total, informeaza Financial Times care citeaza o serie de diplomati din apropierea acestui dosar.…

- Presedintele american Donald Trump a dat mana cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, marti, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord. Cei doi lideri s-au intalnt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…