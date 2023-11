Stiri pe aceeasi tema

- Executivul european a publicat duminica, 5 noiembrie, o declarație in care precizeaza ca, in ultimele zile, numarul de incidente antisemite din Europa „a atins niveluri extraordinare, care amintesc de unele dintre cele mai intunecate momente din istorie”, relateaza CNN.De la inceputul razboiului dintre…

- Comisia Europeana a reactionat, duminica, dupa ce in ultima perioada s-a inregistrat un numar tot mai mare de incidente antisemite din Europa, precizand ca UE este hotarata sa protejeze bunastarea tuturor comunitatilor sale, etnice, religioase sau de alta natura. “In ultimele cateva zile, numarul mare…

- Franța și Germania, cele doua țari care gazduiesc cele mai mari comunitați evreiești și musulmane din Uniunea Europeana, au interzis manifestațiile grupurilor pro-palestiniene, de cand militanții Hamas au trecut granița din Gaza și au ucis peste 1.400 de israelieni pe 7 octombrie. Guvernele spun ca…

- Uniunea Europeana examineaza presupuse practici anticoncurențiale in domeniul cipurilor utilizate pentru inteligența artificiala, piața pe care Nvidia o domina, scrie Reuters, care citeaza Bloomberg.Comisia Europeana a colectat in mod informal puncte de vedere cu privire la practicile potențial abuzive…

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Marea Britanie a anuntat joi ca se va alatura atat programului Copernicus, cat si programului de cercetare stiintifica Horizon al Uniunii Europene, punand capat unei impas de doi ani dupa Brexit, privind finantarea. Copernicus este un set de sase familii de sateliti Sentinel, concepute pentru a citi…

- Germania a semnat acorduri cu Italia, Spania si Suedia privind dezvoltarea unui succesor al tancului Leopard 2, a informat miercuri cotidianul german Handelsblatt, transmite Reuters, informeaza News.ro.Daca va fi confirmat, acordul va supara cu siguranta Franta, care, in 2017, a convenit cu Berlinul…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…