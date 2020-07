UE: Prima zi de negocieri asupra planului de relansare economică O prima zi de discutii intense a avut loc vineri intre cei 27 de lideri ai Uniunii Europene (UE) pentru a incerca sa degajeze un compromis in privinta uriasului plan de relansare de 750 de miliarde de euro, in special din partea tarilor asa-zise "frugale", comenteaza AFP. A fost pentru prima data cand sefii de stat sau de guvern, purtand masca de protectie pe fata, s-au reunit in persoana la Bruxelles dupa aproape cinci luni, din cauza pandemiei de COVID-19. Dupa sapte ore de discutii in conclav, ei s-au reintalnit la cina putin dupa orele 21.00 (19.00 GMT). Dineul a fost precedat de intalniri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

