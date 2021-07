Stiri pe aceeasi tema

- UEFA le cere jucatorilor sa nu mai indeparteze sticlele cu bauturi de la sponsori, dupa gesturile facute de portughezul Cristiano Ronaldo si francezul Paul Pogba. Forul continental amintește ca aceste parteneriate „sunt destinate organizarii turneului si pentru a asigura dezvoltarea fotbalului in toata…

- In 2019, cele mai dense rețele feroviare din UE au fost observate in doua regiuni de capital: Berlin in Germania (698 km de cai ferate pe 1.000 kmp) și Praga in Cehia (491 km pe 1.000 kmp). Conform Eurostat, Romania, in schimb, are o densitate de cai ferate intre 50 km și 75 km la 1.000 kmp in zona…

- Draxlmaier Timisoara va fi primul producator de baterii si sisteme pentru masini electrice din Romania, in urma unor investitii de 200 milioane de euro. Grupul german a facut anunțul la cateva luni dupa ce Ford a spus ca in 2024 va produce primul automobil electric in Romania. „Prin investitia de 200…

- Dupa ce deja producatori precum Volvo, Jaguar sau chiar Mini au anunțat cel puțin o conversie la mașini electrice și Fiat pregatește drumul pentru a deveni o marca de mașini complet electrice pana in 2030. „Intre 2025 și 2030, gama noastra de produse va deveni treptat doar electrica. Aceasta va fi o…

- In aprilie, entitatea rezultata in urma fuziunii dintre Fiat-Chrysler și PSA a transmis ca analizeaza posibilitatea construirii mai multor "Gigafactories" in Europa și SUA. Pe lista celor de la Stellantis se numara și Italia, care ar putea sa gazduiasca o astfel de fabrica de baterii, conform unor…

- Autoritatile din Miercurea Ciuc vor ca la procesiunea de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, sa fie permisa si participarea pelerinilor din alte zone ale tarii. Se dau asigurari ca la procesiunea care are loc in aer liber va fi pastrata distanta de 2 metri si ca pelerinii vor fi vaccinati. Peste 100.000…

- Autoritațile ungare au anunțat o relaxare a masurilor restrictive incepand din luna aprilie, dupa ce un procent semnificativ din populația țarii va fi imunizata impotriva Covid-19. Ungaria intenționeaza sa inceapa revenirea la normalitate in cateva zile. Conform Euractiv, aceasta ar reprezenta o prima…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…