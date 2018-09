Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a extins joi, cu sase luni, sanctiunile impotriva indivizilor rusi si ucraineni care au subminat independenta Ucrainei, a anuntat Consiliul UE printr-un comunicat, relateaza Reuters.

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters,

