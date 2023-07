UE prelungeşte cu încă şase luni sancţiunile pentru războiul Rusiei din Ucraina Masurile au fost introduse pentru prima data in 2014 „ca raspuns la actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei din Ucraina” si au fost extinse semnificativ din februarie 2022, ca raspuns la agresiunea militara „neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei”, a reamintit Consiliul UE intr-un comunicat de presa. Sanctiunile includ in prezent restrictii care se refera la comert, finante, tehnologie si bunuri cu dubla utilizare, industrie, transport si bunuri de lux. De asemenea, acestea acopera: o interdictie a importului sau transferului de titei maritim si a anumitor produse petroliere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

