- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat vineri ca, dupa taxele vamale impuse pe otelul si aluminiul importate din Uniunea Europeana, ar putea institui o taxa vamala de 20% pe importurile de autoturisme din statele blocului comunitar. Bruxelles-ul a raspuns ca nu va sta cu mainile incrucisate.

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a criticat politicile comerciale protectioniste ale SUA si a avertizat ca norii de deasupra economiei mondiale "devin din ce in ce mai intunecati", transmit Xinhua si Bloomberg.

- Marea Britanie va fi 'complet pregatita' pentru a iesi din Uniunea Europeana si in lipsa unui acord in acest sens cu Bruxelles, a insistat luni guvernul britanic, potrivit Press Association. Premierul Theresa May continua sa fie de parere ca "fara niciun acord e mai bine decat cu unul nefavorabil"…

- Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu "iluziile" Londrei privind rezolvarea problemei granitei sale terestre cu Irlanda dupa Brexit, a afirmat joi la Bruxelles un oficial cu rang inalt, avertizand ca este dificil sa se inregistreze progrese inaintea unui important summit in…

- Combaterea provocarilor la adresa securitatii nationale a Republicii Moldova si in cadrul procesului de reglementare transnistreana a constituit principalul subiect al intrevederii premierului moldovean Pavel Filip cu sefa diplomatiei Uniunii Europene, Frederica Mogherini, joi, la Bruxelles, informeaza…

- Dragnea pus la zid de Bruxelles. Ambasadele europene ramân la Tel Aviv, susține ambasadorul palestinian pe lânga Uniunea Europeana. El spune ca a primit aceste asigurari din partea sefei diplomatiei europene, Federica Mogherini.

