- Londra s-a declarat pregatita sa se alinieze temporar anumitor reglementari UE, in domeniul medicamentelor, pentru a asigura fluiditatea schimburilor in cazul ”improbabil” al unei lipse a unui acord cu privire la Brexit, relateaza AFP. Guvernul britanic a publicat joi primele 25 de note tehnice – dintr-un…

- Un Brexit fara acord intre Marea Britanie și UE este foarte probabil, susține ministrul britanic al comerțului, Liam Fox. Acesta susține ca Bruxellesul este prea intransigent in timpul negocierilor. Intr-un interviu acordat presei britanic, Fox a fost intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association.

- Guvernul britanic a prezentat detalii ale propunerii sale cu privire la relația comerciala post-brexit pe care o vrea cu UE, ce ar urma sa pemita o stransa cooperare economica și in domeniul securitații, scrie AFP, care prezinta principalele puncte ale planului britanic dupa producerea Brexitului. Planul…

- O penurie de hrana, combustibil si medicamente se va instala la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din UE, daca cele doua parți nu incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie The Sunday Times, preluat de Associated Press. The Sunday Times prezintă trei scenarii…