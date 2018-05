UE, pregătită pentru un ”război total” cu SUA Uniunea Europeana a avertizat in privinta costurilor unui razboi trasatlantic, pregatindu-se in acelasi timp pentru izbucnirea unui conflict, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor respinge solicitarea blocului comunitar de a fi scutit neconditionat de tarifele pe importurile de metale, relateaza Bloomberg, preluat de News.ro. “Un razboi comercial este un joc care ar provoca pierderi tuturor. Trebuie sa ne pastram calmul cand ne gandim la restrictii, dar cel mai important este ca nimeni nu castiga un razboi comercial, asa ca trebuie sa incercam sa il evitam cu orice pret”, a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din blocul comunitar se pregatesc pentru ce este mai rau in relația comerciala cu administrația de la Washington. Uniunea Europeană a avertizat în privinţa costurilor unui război trasatlantic, pregătindu-se în acelaşi timp pentru izbucnirea unui conflict,…

- Țarile din blocul comunitar se pregatesc pentru ce este mai rau in relația comerciala cu administrația de la Washington. Uniunea Europeană a avertizat în privinţa costurilor unui război trasatlantic, pregătindu-se în acelaşi timp pentru izbucnirea unui conflict,…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Corespondența din Strasbourg de la Carmen DINU "Parlamentul European este, pentru mine, sediul legitimitații europene, a responsabilitații și a vitalitații sale. Aici se joaca o parte din viitorul Europei, (...), aici trebuie sa incepem renașterea unei Europe conduse de spiritul acestor popoare”, a…

- Intr-un interviu in care vorbește despre reformarea Uniunii Europene, Macron deplange situația din țarile estul continentului și raspandirea regimurilor iliberale. Președintele Franței vorbește și despre situația din Romania spunand ca apreciaza eforturile facute de președintele Iohannis in apararea…

- La cateva zile dupa ce a fost investita cu un nou mandat, cancelarul german, Angela Merkel, a efectuat vineri o vizita la Paris pentru a pregati impreuna cu Emmanuel Macron reformele "clare si ambitioase" asupra carora doresc sa ajunga la un acord pana in iunie pentru a relansa o Europa "aflata in…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. ''El a ordonat tarife punitive care nu sunt in conformitate cu reglementarile…