Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaze catre clienții din Europa este inca o incercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj. Acest lucru este nejustificat și inacceptabil. Și arata inca o data ca nu se poate avea incredere in Rusia ca furnizor de gaz. Suntem pregatiți pentru acest scenariu. Suntem in stransa legatura cu toate statele membre. Am depus eforturi pentru…