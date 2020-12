Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a publicat joi masuri de urgenta in materie de pescuit si transport rutier si aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021 daca pana atunci nu este convenit niciun acord post-Brexit cu Regatul Unit, informeaza DPA si AFP. ''Nimic nu garanteaza ca, daca se ajunge la un…

- Londra și Bruxellesul iși mai acorda cateva zile pentru negocierea acordului post-Brexit. Care sunt principalele puncte de divergenta intre cei doi foști parteneri Premierul britanic, Boris Johnson, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cazut de acord miercuri sa acorde un termen…

- Uniunea Europeana (UE) a publicat joi masuri de urgenta in domeniile pescuitului, securitatii aeriene si transportului rutier si aerian – in cazul in care nu reuseste sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, relateaza AFP. „Nimic nu garanteaza…

- Negociatorul sef al UE pentru incheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relatia comerciala post-Brexit ajunse intr-un stadiu critic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Nu suntem departe de momentul ''take…

- Uniunea Europeana va continua negocierile cu Marea Britanie pentru ajungerea la un acord privind relatiile post-Brexit, dar un astfel de acord nu este dorit cu orice pret, a declarat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax."Negocierile UE-Marea Britanie:…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la Brexit ramane "posibil" in pofida pozitiilor lor foarte indepartate la inceputul unei saptamani de negocieri decisive, a afirmat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, noteaza AFP. "Ne dorim un acord si sunt in continuare…