UE pledează pentru mediere internaţională în conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a reafirmat sambata sprijinul sau pentru un efort international concertat care sa aplaneze tensiunile dintre Armenia si Azerbaidjan, tensiuni inca puternice dupa razboiul din toamna anului trecut, informeaza AFP. In vizita la Erevan, Michel a subliniat ca UE incurajeaza Grupul de la Minsk, coprezidat de SUA, Rusia si Franta, sa-si asume responsabilitati si sa abordeze subiectele care provoaca tensiuni intre cele doua tari din Caucaz. Diplomatul european a subliniat in special "importanta de a evita escaladarea verbala" si "problema prizonierilor"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

