- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…

- Romania ar putea primi aproape 4 miliarde de euro in acest an din fondurile europene destinate Planului Național pentru Redresare și Reziliența (PNRR). Primele plati ar putea veni in iulie daca totul va merge conform previziunilor. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile…

- Sloganul sub care a fost lansat TAFFIX, „You`re good to go”/„Ieși liniștit din casa”, are in vedere atat inalta eficiența in prevenirea infectarii cu noul coronavirus, cat și protecția pe care dispozitivul medical o asigura in spațiile inchise, precum aeroporturi, mall-uri, supermarketuri, avioane,…

- Militari romani prezenți la exercitiul "Ariadne 21", in Marea Ionica Nava militara hidrografica „Capitan-comandor Alexandru Catuneanu”. Foto: https://www.facebook.com/ForteleNavaleRomane. Nava militara hidrografica „Capitan-comandor Alexandru Catuneanu” a plecat din portul…

- EMA a decis: Vaccinarea cu AstraZeneca este sigura! Beneficiile sunt mai mari decat riscurile. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat, joi, mult-asteptata decizie in cazul vaccinului anti-COVID de la AstraZeneca. Evenimentul vine in urma raportarii a zeci de cazuri de tromboze semnalate…

- Germania se afla în centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decât orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa, citata de Agerpres."Niciun alt stat membru al UE nu este atacat mai violent decât Germania", indica…