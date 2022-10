Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- Uniunea Europeana a transferat astazi Ucrainei asistenta macrofinanciara in valoare de doua miliarde de euro, anunta Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene. Suma reprezinta prima tranșa dintr-un pachet de 5 miliarde de euro (4,91 miliarde de dolari) alocat de UE dupa invazia Rusiei. UE…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului, transmite AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca in aceasta saptamina Bruxelles-ul va oferi Ucrainei o asistența macrofinanciara suplimentara de cinci miliarde de euro. „Situația din Ucraina necesita inca sprijinul nostru continuu. Pe linga cele 10 miliarde de euro pe care le-am oferit…

- Bruxelles-ul va oferi Ucrainei saptamana aceasta o asistența macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa stranga pana in septembrie un nou pachet de ajutor financiar destinat Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro, a anuntat joi o sursa din guvernul german citata de agentia Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…