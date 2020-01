UE plănuiește reguli mai stricte pentru a proteja afacerile europene pe piețele globale UE intenționeaza sa adopte reguli mai stricte și sa încurajeze companiile sa faca publice date, ca parte a unei revizuiri a politicii industriale menite sa ofere companiilor europene un avantaj mai clar pe piețele globale, arata un document de strategie consultat de Reuters și citat de Mediafax.



Documentul, care a fost redactat de Comisia Europeana și urmeaza sa fie facut public în martie, include și utilizarea mai agresiva a instrumentelor de aparare comerciala împotriva companiilor care ar beneficia pe nedrept de subvenții straine.



&"Viziunea noastra nu este aceea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au fost intreprins miercuri in locuinte si birouri din Germania si de la Bruxelles in cadrul unei anchete deschise impotriva a trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, au comunicat procurorii germani, transmit AFP si Reuters. Potrivit revistei Der Spiegel,…

- Finanțareadin fonduri europene a construcției autostrazii Sibiu-Pitești arurma sa fie suspendata de Comisia Europeana, susține fostulministru al transporturilor, Razvan Cuc. Acesta il acuza pepremierul Ludovic Orban ca „s-a dus la Bruxelles doar pentru poze”și nu a luat atitudine pentru a impiedica…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va examina cu atentie daca noul proiect de lege propus de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, incalca independenta justitiei, in contextul tensiunilor…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va examina cu atentie daca noul proiect de lege propus de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, incalca independenta justitiei, in contextul tensiunilor…

- Comisia Europeana și-a prezentat miercuri planurile de mediu pentru urmatorii 30 de ani - „Green Deal”. Pactul continental de Mediu stabilește cele mai ambițioase ținte anti-poluare din istorie. Noul plan vrea ca Uniunea Europeana sa devina pana in 2050 neutra din punct de vedere al gazelor cu efect…

- Epidemia de pesta porcina africana din China si tranzitia spre proteinele pe baza de plante in diete ar putea modifica pietele agricole din Uniunea Europeana in urmatorii zece ani, ducand la o fluctuatie a preturilor la carnea de porc si la o cultivare mai mare de leguminoase si soia, transmite Reuters.Criza…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca a trimis o scrisoare companiei energetice de stat ucrainene, NJSC Naftogaz, in care ii propune in mod oficial sa prelungeasca actualul acord sau sa semneze un nou acord pe 12 luni pentru tranzitul gazelor naturale rusesti prin Ucraina, informeaza Reuters.…

- Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata. Cele sase tari considera…