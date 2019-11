UE - piața auto - reguli noi. Vizate toate mașinile Progresul tehnologiei este mai mult decat evident in acest domeniu, cele mai noi mașini de pe piața ajungand la ora actuala sa beneficieze de o serie intreaga de sisteme de siguranța activa extrem de complexe! Conform noilor norme aprobate la nivelul Uniunii Europene, toate autoturismele noi care vor fi comercializate in statele UE incepand cu jumatatea anului 2022 vor fi echipate cu anumite funcții și sisteme de siguranța. Care sunt acestea, CITIȚI MAI MULTE DETALII PE DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

