Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Internaționala de Transport Aerian (IATA) a transmis o scrisoare oficiala catre Uniunea Europeana (UE). Prin intermediul acestei scrisori se cere implementarea de „restricții la granița bazate pe dovezi”. Practic, companiile aeriene cer adoptarea unor documente care sa ateste ca un calator…

- Pasaportul de vaccinare ar putea deveni in curand obligatoriu pentru toti cei care doresc sa calatoreasca in strainatate, iar ideea este agreata mai ales de tarile a caror economie depinde de turism. Exista insa si state europene care se opun certificatului Covid.

- Pfizer/BioNTech, Moderna și Astra Zeneca/Oxford sunt cele trei vaccinuri omologate de Agenția Europeana a Medicamentului pentru a fi folosite in statele membre UE. Incepand din 4 februarie, in centrele de vaccinare din Romania este administrat și serul produs de compania Moderna, pe langa cel de la…

- Autoritatile daneze au anuntat ca in 3 sau 4 luni vor avea pregatit un pasaport digital pentru cei care au fost vaccinati anticoronavirus cu scopul de a accelera redeschiderea activitatilor. In Germania, o platforma de evenimente intentioneaza sa vanda biletele la evenimente doar persoanelor vaccinate.

- Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni solicita Uniunii Europene sa sustina propunerea premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, de a crea un certificat de vaccinare anti-Covid-19 digital.

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta din 15 ianuarie 2021, Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.Actul normativ stabileste…

- Sedinta astazi, la Guvernul Romaniei. Guvernul a adoptat OUG privind recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19.Actele normative adoptate in sedinta de Guvern din data de 15 ianuarie 2021, sunt urmatoarele: I. ORDONANTE DE URGENTA1. ORDONANTA DE URGENTA privind…

- In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 din Romania vor fi incluse persoanele care lucreaza in domenii-cheie, cele de peste 65 de ani și cele care au boli cronice, a anunțat Guvernul Romaniei.