Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% in 2021 fața de 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Și consumul brut de electricitate s-a majorat, in principal in urma redresarii economiei dupa ridicarea restrictiilor. Ponderea surselor de energie regenerabila in consumul brut de electricitate a crescut cu doar 0,1 puncte procentuale (pp), de la 37,4% in 2020 la 37,5% in 2021. Energia eoliana si energia hidroelectrica au reprezentat peste doua treimi din totalul electricitatii…