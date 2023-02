UE papă-lapte. Comerțul rusesc își vede de treabă printre sancțiuni “O creștere mare a comerțului cu țarile din vecinatatea Rusiei ridica semne de intrebare cu privire la faptul ca produsele afectate de sancțiuni intra in țara pe ușa din spate”. Atat s-a priceput sa vorbeasca David O’Sullivan, noul trimis al UE pentru sancțiuni. Trimisul are orbul gainilor: exporturile și importurile rusești continua nestingherite pentru ca […] The post UE papa-lapte. Comerțul rusesc iși vede de treaba printre sancțiuni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

