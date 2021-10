Stiri pe aceeasi tema

- Au fost discutate subiecte de interes pentru consolidarea raspunsului si rezilientei UE la criza sanitara determinata de pandemia COVID 19.In aceasta dupa amiaza, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila a avut o convorbire telefonica cu Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate si…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii."Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru medicamentul…

- Premierul Florin Citu l-a acuzat, miercuri, pe fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, de „dezinformare” in legatura cu achizitiile de vaccinuri. „Am vazut ca fosti ministri ai Sanatatii vin cu tot felul de dezinformari in spatiul public. Pentru a face o comanda, cel care semneaza in numele Romaniei…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu saluta anchetarea de catre DNA a modului in care Romania a achizitionat vaccinurile anti-COVID, adaugand ca decizia de a le comanda a fost luata de premierul Florin Citu si comunicata Comisiei Europene fara a se tine cont de opinia Ministerului Sanatatii.…

- Ministerul Sanatații va verifica „zilnic”, prin 180 de inspectori din cadrul direcțiilor de sanatate publica, numarul paturilor de Terapie Intensiva desemnate pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Din ordinul ministrului interimar Cseke Attila, inspectorii sanitari se vor asigura…

- Comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, a declarat, ieri, la Petresti, judetul Dambovita, ca e nevoie de mai multe eforturi in perioada imediat urmatoare in ceea ce priveste vaccinarea anti-COVID-19, mai ales ca „varianta Delta a coronavirusului creeaza o situatie…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a avut, vineri, o intrevedere cu comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, context in care a transmis ca Romania continua eforturile de crestere a numarului de persoane vaccinate anti-COVID, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat…

- Principalele teme de discutie au vizat campania de vaccinare impotriva Covid-19 si intarirea cooperarii si coordonarii intre statele membre si institutiile europene in domeniul sanatatii pentru consolidarea raspunsului si rezilientei sistemelor de sanatate la crize sanitare, a tramsmis Ministerul Sanatații…