UE, o singură agenție pentru combaterea spălării banilor Europa are nevoie de o singura agentie care sa combata spalarea banilor, a apreciat, vineri, Benoit Coeure, membru in comitetul executiv al Bancii Centrale Europene, dupa recentele scandaluri in care sunt implicate o serie de banci europene, ce au scos in evidenta deficientele cu care se confrunta blocul comunitar in a preveni infractionalitatea financiara, transmite Reuters. "Sprijinim orice initiativa care conduce la o abordare mai armonizata si mai coordonata in domeniul combaterii spalarii banilor. In mod ideal, aceasta ar fi o singura agentie", a spus Coeure, la o conferinta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

