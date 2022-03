Comisia Europeana saluta acordul la care au ajuns ieri, 9 martie, statele membre cu privire la adoptarea de noi sancțiuni specifice ca urmare a situației din Ucraina și in semn de raspuns la implicarea Belarusului in agresiune. Noile masuri impun in special restricții indreptate impotriva a 160 de persoane și modifica Regulamentul (CE) nr. 765/2006 Cautați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind masurile restrictive ca urmare a situației din Belarus și Regulamentul (UE) nr. 833/2014 Cautați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind acțiunile Rusiei…