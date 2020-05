UE o anunță pe Monica Anisie că sunt bani europeni pentru digitalizarea educaţiei în România: 37 de miliarde de euro pentru statele membre Epidemia de COVID-19 a scos la iveala probeleme din sistemul educational din Romania. Unul din trei elevi nu a avut dispozitiv pentru scoala online pe perioada starii de urgenta. UE a pus la dispozitie statelor membre un buget de 37 de miliarde de euro in cadrul Politicii de coeziune, anunța MEDIAFAX. Epidemia de COVID 19 a scos la iveala numeroase neajunsuri ale sistemului educational din Romania. Multi din elevii care au fost nevoiti sa faca scoala online nu au avut tablete sau calculatoare sau chiar acces la internet. O arata si un studiu IRES potrivit caruia unul din trei copiii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

