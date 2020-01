Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a numit vineri un prim ambasador in Regatul Unit, care isi va prelua functia incepand cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP. Portughezul Joao Vale de Almeida, fost ambasador al UE in SUA, va conduce delegatia ce va reprezenta UE in Regatul Unit, a anuntat…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a avut miercuri o intrevedere pozitiva cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comunicat Downing Street, inaintea negocierilor care vor incepe cu privire la relatia pe termen lung dintre Bruxelles si Londra dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Marea Britanie organizeaza maine alegeri legislative, un scrutin legislativ cu importanța cruciala care va decide soarta Brexit-ului și care va afecta in mod categoric viețile romanilor care traiesc acum in Regat. Urmeaza o perioada de incertitudine, așa ca Libertatea a vorbit cu cațiva romani din Marea…

- ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile populatiei - servicii medicale, politie, nivel de trai, mediu'', a scris miercuri pe Twitter premierul conservator Boris Johnson, dupa ce in ajun parlamentul de la Londra a sustinut cererea lui de organizare a alegerilor anticipate pe 12…

- Uniunea Europeana va aproba amanarea BREXIT pana la 31 ianuarie 2020, cu posibilitatea ieșirii mai devreme a Marii Britanii daca un acord in acest sens va fi ratificat de Londra. Conform contidianului The Guardian, documentul privind extinderea a circulat in interiorul statelor membre ale Blocului…