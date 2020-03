Stiri pe aceeasi tema

- Un functionar al Agentiei Europene de Aparare (EDA), o agentie a Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, a fost testat pozitiv pentru coronavirus dupa ce s-a intors dintr-o misiune in Italia, au declarat miercuri pentru AFP doua purtatoare de cuvant, citate de Agerpres.

- Constructorii romani au inceput anul 2020 in forta, raportand progrese neobisnuit de mari pentru o luna de iarna, noteaza economica.net. Astfel, firmele lui Dorinel Umbrarescu (Tehnostrade și Spedition UMB), Alpenside si oradenii de la Trameco s-au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Kremlinul a anuntat marti numirea unui nou negociator-sef pentru conflictul din estul Ucrainei, Dmitri Kozak, vechi apropiat al presedintelui rus, intr-un moment de relansare a procesului de pace, informeaza AFP. Astfel, Dmitri Kozak il inlocuieste pe Vladislav Surkov, personalitate enigmatica…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu a existat in nicio dezbatere din PNL si cu presedintele Klaus Iohannis varianta ca el sa-si depuna mandatul in vederea declansarii alegerilor anticipate, mentionand ca nu pleaca "de pe campul de lupta".

- Canalul YouTube al tanarului american Ryan Kaji, in varsta de opt ani, a obtinut venituri de 26 de milioane de dolari in acest an, potrivit revistei Forbes, care l-a plasat pe primul loc in clasamentul celor mai bogate staruri de pe aceasta platforma online, publicat miercuri, informeaza AFP. Canalul…