UE: Numărul noilor permise de şedere a crescut în 2021 la nivelurile pre-pandemice Numarul noilor permise de sedere emise in Uniunea Europeana a urcat anul trecut la nivelurile de dinaintea pandemiei de COVID-19, a indicat marti Oficiul de statistica al UE (Eurostat), transmite Reuters. In pofida continuarii pandemiei, numarul noilor permise de sedere eliberate in UE pentru cetateni din afara Uniunii a crescut cu 31%, pana la la 2.952.300, in 2021 fata de anul anterior, nivel cu putin sub cele 2.955.300 astfel de permise emise in 2019. Principalele motive ale acestei cresteri au fost ocuparea unui loc de munca – motivul emiterii a 1,3 milioane de permise in 2021 – si invatamantul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

