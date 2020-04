Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 51,8% in martie, in urma restrictiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, citata de Reuters. Datele…

- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie – pe o peroada de o luna – din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Comisia indeamna…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura cu COVID-19 au fost…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,2% in februarie, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, in timp ce Bulgaria si Romania au raportat cel mai semnificativ declin, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Datele…

- Cererile de azil s-au inmultit in Uniunea Europeana in 2019 pentru prima data de la varful din 2015, conform datelor publicate miercuri de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), relateaza AFP. "Peste 714.000 de cereri au fost depuse in 2019" in cele 28 de tari din UE, Norvegia si Elvetia, "in…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,4% in ianuarie 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Datele statistice sunt valabile pentru…