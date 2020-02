Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 11 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis alocarea a 10 milioane de euro (11.05 milioane dolari) pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus, iar Germania anunta ca un vaccin ar putea fi creat in cateva luni, relateaza dpa si EFE. Comisia a lansat o procedura de urgenta pentru…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…

- Aproximativ 6.000 de persoane sunt consemnate la bordul unei nave de croaziera italiene la nord de Roma, pana la stabilirea unei eventuale contaminari cu noul coronavirus a unui cuplu de chinezi de la bord, relateaza The...

- Sentimentul de increderea in situația economica din Uniunea Europeana a crescut in decembrie, ajungand chiar la nivel de optimism in Italia și Spania, unde creșterea increderii in servicii a depașit sentimentul de consum și cel industrial, transmite Reuters preluat de mediafax.Raportul lunar…