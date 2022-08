UE nu va contesta anularea de către justiţie a unei amenzi de 997 milioane de euro impusă Qualcomm Tribunalul cu sediul in Luxemburg, a doua cea mai inalta instanta din Europa, in hotararea sa din iunie, a fost extrem de critica cu privire la gestionarea cazului de catre Comisia Europeana, declarand ca neregulile procedurale au afectat drepturile la aparare ale Qualcomm. Judecatorii au invalidat, de asemenea, analiza Comisiei conform careia platile efectuate de Qualcomm catre Apple erau anticoncurentiale, deoarece autoritatea de reglementare nu a tinut cont de toate faptele relevante. Ar fi foarte dificil pentru autoritatea de persoane familiarizate cu problema. Hotararea a fost un esec major… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

