UE nu reuşeşte să se pună de acord cu privire la plafonarea preţului la gaz Douasprezece tari, intre care si Romania, fac presiuni pentru a reduce „semnificativ” plafonul planificat de Uniunea Europeana pentru pretul la gaz, in timp ce blocul european negociaza contracronometru ca sa ajunga la un acord privind aceasta masura, scrie Reuters. Preturile la gaz in Europa au crescut vertiginos in acest an, dupa ce Rusia a redus livrarile in urma conflictului pe care il are cu Occidentul din cauza invaziei sale in Ucraina. Cresterea pretului la combustibilil au alimentat inflatia si au pus presiune pe economiile si populatiile tarilor europene, in conditiile in care costul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

