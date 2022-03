Stiri pe aceeasi tema

- Țarile membre ale Uniunii Europene sunt, in cea mai mare parte, inca dependente de gazele si petrolul din Rusia pentru aprovizionarea lor cu energie, iar importul acestor resurse nu poate fi taiat pur si simplu intr-un termen scurt, a declarat luni premierul olandez Mark Rutte, in condițiile in care…

- Polonia va lua masuri pentru a rupe legaturile economice cu Moscova, a declarat, vineri, prim-ministrul polonez, totul intr-un proces de „dezrusificare” ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters .Amintirile deceniilor de dominație sovietica dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial sunt…

- Premierul olandez Mark Rutte a afirmat miercuri ca nu este in favoarea opririi livrarilor de petrol si gaz rusesti, acest lucru fiind nesustenabil pentru statele membre ale Uniunii Europene, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul olandez Mark Rutte a afirmat miercuri ca nu este in favoarea opririi livrarilor de petrol si gaz rusesti, acest lucru fiind nesustenabil pentru statele membre ale Uniunii Europene, relateaza Reuters.

- Premierul olandez Mark Rutte s-a pronunțat impotriva opririi livrarilor de petrol și gaz rusești și a spus ca aplicarea unui astfel de scenariu este nesustenabila pentru statele membre ale Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la o reuniune de coordonare in format videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cu prim-ministrii Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, si Republicii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari miercuri ca isi doreste „doar pacea”, dar a subliniat dreptul tarii sale de a se apara impotriva riscului unei invazii ruse, insistand asupra necesitatii unor sanctiuni „preventive” impotriva Moscovei, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Anumite…

- Qatarul, una dintre tarile cele mai mari exportatoare de gaze naturale, a transmis marti ca nu va putea asigura acoperirea nevoilor energetice ale Uniunii Europene in cazul unui deficit al aprovizionarii blocului comunitar cu gaze din Rusia ca urmare a tensiunilor politico-militare din jurul Ucrainei.…