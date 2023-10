UE nu mai vrea să dăm ceasurile înapoi. Ce face România? In noaptea dintre 28-29 octombrie, romanii ar trebui sa modifice ceasurile pentru ora de iarna, dar Uniunea Europeana vrea sa renunțam la acest obicei. Anul acesta, Romania va trece la Ora de Iarna in ultima duminica din luna octombrie, la ora 04:00, aceasta devenind ora 03:00. Aceasta schimbare a orei face ca 29 octombrie sa fie cea mai lunga zi din an, avand un total de 25 de ore. De ce se dau ceasurile cu o ora inapoi? Sistemul prin care ne setam ceasurile la ora de iarna și la cea de vara a fost aplicat pentru a ne putea bucura cat mai mult timp de lumina naturala. Astfel, toamna ceasul se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diferența fața de anul trecut este ca acum trecerea are loc in noaptea de 28 spre 29 octombrie, in vreme ce anul trecut s-a produs in noapte de 29 octombrie spre 30 octombrie. Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome…

- Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome diverse precum iritabilitate, insomnie sau oboseala in timpul zilei.Anul acesta, trecerea la ora de iarna are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie.Ceasurile…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Ora de iarna 2023: cand se vor da ceasurile inapoi. Care va fi ziua cea mai lunga zi din acest an Ora de iarna 2023: ora se schimba in ultimul weekend din luna octombrie. Sistemul de schimbare a orei a fost introdus pentru utilizarea eficienta a luminii și energiei. Romania trece la ora de iarna in…

- Comisia Europeana a inchis, oficial, MCV cu Romania și Bulgaria. „Este o zi fericita pentru Romania”, a declarat președintele Iohannis. Comisia Europeana a inchis vineri, in mod oficial, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Președintele Klaus Iohannis a salutat…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- Romania ar putea primi, la propunerea Comisiei Europene, 33,9 milioane euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), ca sprijin in urma daunelor provocate de seceta severa din vara anului 2022 „Comisia Europeana propune astazi, 23 august, un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane…

- Romania urmeaza sa primeasca de la Comisia Europeana un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acoperi daunele cauzate de seceta severa in vara anului 2022. Asistenta FSUE poate acoperi o parte din costurile operatiunilor…