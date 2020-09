Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu-l recunoaste pe Aleksandr Lukasenko ca presedinte al Belarusului si se pregateste sa impuna importante sanctiuni responsabililor regimului din aceasta tara, a anuntat marti seful diplomatiei europene, citat de France Presse. "Consideram ca alegerile din 9 august sunt frauduloase…

- Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei care ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters si AFP. Masurile respective,…