Comisia Europeana a publicat, miercuri, o serie de precizari legate de controversa privind incalzirea cu lemne și ce anume este cuprins in PNRR pe acest subiect. „Nu exista nicio dispoziție specifica in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) care sa oblige autoritațile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023”, se arata in „fișa informativa” publicata pe website-ul Reprezentanței CE la București. Alte detalii incluse in precizarile publice se refera la ceea ce spun, de fapt, prevederile din PNRR privind exploatarile forestiere și reforma sistemului de incalzire-racire:…