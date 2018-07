Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii UE si-au pierdut toate sperantele ca acordul de Brexit cu Marea Britanie va putea fi semnat la Consiliul European din luna octombrie, relateaza cotidianul The Independent, citand surse din cadrul Uniunii Europene.

- Aproximativ patru milioane de cetateni europeni traiesc in Marea Britanie, unde beneficiaza in prezent de o libertate de circulatie care va lua sfarsit la incheierea perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, prevazut pentru 29 martie 2019. Cetăţenii europeni rezidenţi în…

- Marea Britanie se pregateste sa solicite Uniunii Europene ii ramburseze fonduri in valoare de pana la un miliard de lire sterline (1,34 miliarde dolari), reprezentand banii investiti de Londra in programul european de navigatie prin satelit Galileo, daca Marea Britanie nu va putea participa in totalitate…

- Guvernul de la Londra ia in considerare prelungirea pentru inca o scurta perioada a mentinerii Marii Britanii in uniunea vamala europeana dupa perioada de tranzitie post-Brexit, temandu-se ca noile acorduri comerciale discutate nu vor fi gata la timp, relateaza joi presa britanica, citata de AFP. Conform…

- Marea Britanie si-ar putea pierde influenta asupra politicii de securitate si aparare a Uniunii Europene dupa ce va parasi blocul comunitar, indica un raport parlamentar facut public luni. Autorii raportului indeamna guvernul sa avanseze propuneri in vederea viitoarei cooperari cu UE, transmite Reuters,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…

- Camera Lorzilor din parlamentul britanic a votat luni in favoarea pastrarii Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in legislatia Regatului Unit, dupa Brexit, informeaza AFP. Camera superioara a legislativului a dezbatut un proiect de lege privind incetarea prevalentei legislatiei…