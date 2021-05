Uniunea Europeana nu cauta escaladarea tensiunilor cu China, iar situatia cu privire la acordul de investitii, aflat in impas, este mai putin dramatica decat se crede, a dat asigurari vineri ambasadorul UE la Beijing, Nicolas Chapuis, potrivit Reuters. In martie, Uniunea Europeana a impus primele sale sanctiuni semnificative de dupa 1989 impotriva unor oficiali chinezi din cauza presupuselor incalcari ale drepturilor omului in regiunea Xinjiang. Beijing, care respinge aceste acuzatii, a raspuns printr-o lista neagra cu eurodeputati si entitati europene, iar progresele in privinta unui acord major…