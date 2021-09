Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Trendurile economice sunt decisive atunci cand vine vorba de investiții, iar avand in vedere situația actuala in care ne aflam, trebuie sa fim atenți la orice fel de informație. In prezent, vaccinarea, dar și masurile pentru covid sunt esențiale in domeniul afacerilor. Ele influențeaza inclusiv piașa…

- Regatul Unit a comunicat marti Consiliului de Securitate ca "foarte probabil" Iranul a utilizat una sau mai multe drone pentru a comite atacul asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, in care au murit doi membri ai echipajului - un roman si un britanic.Teheranul a negat orice implicare…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care l-a sunat pe tema atacului asupra navei „Mercer Street”, ca Uniunea Europeana „este solidara cu Romania ca stat membru al Uniunii…

- Dupa atacul asupra unui petrolier, care a luat viața a doua persoane in Marea Arabiei, Iranul a fost facut responsabil de Israel, Statele Unite și Marea Britanie. Acest incident reprezinta o escaladare semnificativa in ceea ce se cheama „razboiul umbrelor” pe mare intre Republica Islamica și statul…

- Guvernul britanic a anunțat miercuri, 30 iunie, ca a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana in „razboiul carnatilor”, cu amanarea cu trei luni, pana la sfarșitul lunii septembrie, a punerii in aplicare a anumitor masuri post-Brexit pentru Irlanda de Nord. Incheiat in urma tensiunilor puternice dintre…

- Rusia a acuzat vineri Marea Britanie și Statele Unite ca incearca sa incite la conflicte in Marea Neagra și a declarat ca iși va apara granițele folosind toate mijloacele posibile, inclusiv forța militara.