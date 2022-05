UE, nou ajutor militar pentru Ucraina, de 500 de milioane de euro Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se reporterilor, in cadrul reuniunii […] The post UE, nou ajutor militar pentru Ucraina, de 500 de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

